ضبط طن لحوم وأغذية فاسدة في حملات تموينية بالدقهلية (صور)

أكد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن المديرية تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، وذلك في إطار استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وضمان توافر السلع الأساسية ورغيف الخبز للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

أهداف الحملات التموينية بالدقهلية

وأكد "حسن" أن هذه الحملات تهدف إلى تحقيق عدة محاور أساسية، منها: ضمان توافر رغيف الخبز، والتأكد من إنتاج رغيف الخبز بالجودة والمواصفات والأوزان المعتمدة، ومنع توقف المخابز عن الإنتاج دون إذن، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز دون أي معوقات.

وتابع المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية كالدقيق والسكر والزيت، وضخ كميات إضافية من اللحوم والخضروات والفاكهة في الأسواق والمنافذ الحكومية بأسعار تنافسية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وشدد على منع أي تلاعب في الأسعار أو ممارسات احتكارية تستغل حاجة المواطنين خلال فترة العيد، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

تشكيل غرف عمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة

وفي إطار تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها: تم تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات التموينية تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، لضمان سرعة الاستجابة وحل أي مشكلات قد تواجه المستهلكين.

تحرير 112 محضر ومخالفة تموينية متنوعة

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات الرقابية قد أسفرت خلال اليومين الماضيين عن تحرير 112 محضر ومخالفة تموينية متنوعة، مما يؤكد يقظة الأجهزة الرقابية في حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق. كما يتم التنسيق المستمر مع الأجهزة الرقابية الأخرى مثل مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم.



ضبط طن من اللحوم وأجزاء الدواجن والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بميت غمر

وفي سياق متصل، أشار "حسن" إلى نجاح حملة مكبرة في ميت غمر، بقيادة الدكتورة شادية السعيد، مأمور الضبط القضائي بمديرية تموين الدقهلية وبالاشتراك مع الطب البيطري، في ضبط طن من اللحوم وأجزاء الدواجن والمصنعات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و80 كيلو لحم بلدي مذبوح خارج السلخانة. وقد أسفرت هذه الحملة عن تحرير 5 محاضر، 3 منها لذبح خارج السلخانة، ومحضر واحد للاشتباه في صلاحية المنتجات.



استمرار الحملات الرقابية في كافة الإدارات التموينية

وأكد المحاسب علي حسن على استمرار الحملات الرقابية في كافة الإدارات التموينية الخارجية لمتابعة حالة الأسواق والمخابز وضمان توافر السلع ورغيف الخبز بجودة عالية لجميع مواطني محافظة الدقهلية خلال عيد الأضحى المبارك. وكل عام وأنتم بخير.

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