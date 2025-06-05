الخميس 05 يونيو 2025
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محافظات

إزالة 12 طاحونة ذهب غير مرخصة في قنا (صور)

طواحين الذهب بقنا،فيتو
طواحين الذهب بقنا،فيتو

تابع أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة الإزالة التي نُفّذت اليوم بقرية الأشراف، تحت إشراف محمد عبدالحفيظ نائب المدينة، مبارك عبدالعاطى رئيس القرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

ازالات تعد في حملة بقنا

وأسفرت  الحملة عن إزالة 12 حالة طواحين ذهب تعدٍ على أرض أملاك دولة وغير مرخصة بمساحة 7675 مترًا مربعًا، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على ممتلكاتها والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد أشرف أنور أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بشكل يومي للتصدي بكل حسم للتعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات، وأن الحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها مسؤولية وطنية لا تقبل التراخي.

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الاراضي الزراعية واملاك الدولة التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قنا منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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