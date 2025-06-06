حظي بموافقة الحكومة، تفاصيل مقترح برلماني لتعديل قيمة الأجرة بقانون الإيجار القديم

تضمنت أبرز المقترحات المقدمة خلال الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مقترح مقدم من النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بشأن القيمة الإيجارية في تعديلات قانون الإيجار القديم.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

المقترح الذي تقدم به النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، وهو عمل ثلاثة مستويات في وضع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، ليكون ألف جنيه للمناطق الراقية، و500 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق أقل من متوسطة.

وشهدت الجلسات، إعلان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة بصدد دراسة التدرج في وضع الحد الأدنى لزيادة الأجرة للوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.

ضوابط حساب زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم

وقال الوزير: هذا التدرج يتم حسابه وفقا للقيمة السوقية، والمساحة، متابعًا: "أوضة على السطوح مش زي شقة".

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء، قائلا: لأننا مهما اجتهدنا صعب النص عليها في القانون.



وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مقترح التدرج في الأجرة، لا سيما أن هناك أماكن في للمدن لكنها شديدة الفقر.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجار القديم تحتاج إلى تدعيم، والتي تقضي بمنح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

وقال: المادة ٧ تحتاج لتدعيم وضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحل بموجبه المواطنين على الإسكان الاجتماعي.

وأكد الوزير، اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وبحث ودراسة كافة المقترحات المقترح.

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