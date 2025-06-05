الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

إصابة 7 أشخاص إثر
إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا قبل كارتة المنيا.

إصابة 7 أشخاص في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

السجن 5 سنوات لشخصين بتهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص في المنيا

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا

مصرع 3 أشخاص غرقًا في المنيا خلال 24 ساعة

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

انتشال جثة طالب من البحر اليوسفي في المنيا

فيديو سرقة هاتف محمول من داخل مسجد في المنيا يثير غضب رواد السوشيال ميديا

محافظ المنيا: استمرار الحملات الرقابية ولا تهاون في صحة المواطن

محافظ المنيا يفتتح منفذا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى

الأكثر قراءة

تاريخ مواجهات إسبانيا وفرنسا قبل موقعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية (إنفوجراف)

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والإمارات، السيسي وبن زايد يبحثان تعزيزها

انخفاض البلدي واستقرار البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أخبار مصر: إقالة مسئول بوزارة الصناعة على الهواء، ترامب ينتقم من دول عربية بسبب مصري، ارتفاع الذهب، تحذير من طقس يوم عرفة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف قبل العيد وقفزة جديدة في الليمون

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وموسى وهذا موقف البوري بعد الانخفاض الكبير

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات إسبانيا وفرنسا قبل موقعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ركن الحج الأعظم، تعرف على أعمال ضيوف الرحمن في يوم عرفة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية