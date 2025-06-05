الخميس 05 يونيو 2025
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اقتصاد

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا في ختام حركة تعاملات الأسبوع بنحو 5 قروش.

وترصد فيتو آخر تطورات سعر الصرف اليوم الخميس 5 يونيو 2025 حسب آخر تحديث بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية. 

سعر الدولار أمام الجنيه

يعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

- 49.57 جنيه للشراء.
- 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار 
الدولار اليوم، فيتو 

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 49.59 جنيه للشراء.
- 49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

- 49.57 جنيه للشراء.
-79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول 

- 49.59 جنيه للشراء.
- 49.69 جنيه للبيع.

الدولار اليوم
الدولار اليوم، فيتو

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

- 49.59 جنيه للشراء.
- 49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 49.59 جنيه للشراء.
- 49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار 
سعر الدولار، فيتو 

 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

 ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.  

سعر الدولار 
سعر الدولار، فيتو 

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليا

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

تعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

 

فأسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

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