تخصيص 49 ساحة بمراكز الشباب في سوهاج لأداء صلاة عيد الأضحى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج اليوم الخميس عن تخصيص 49 ساحة بمراكز الشباب والاندية الرياضية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مراكز المحافظة.





وفي نفس السياق وجه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن والقرى بتكثيف حملات نظافة بالشوارع المحيطة بساحات استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مراكز المحافظة.





يذكر أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة سوهاج في تمام الساعة 6:25 صباحًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.