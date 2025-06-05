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تخصيص 49 ساحة بمراكز الشباب في سوهاج لأداء صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج اليوم الخميس عن تخصيص 49 ساحة بمراكز الشباب والاندية الرياضية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مراكز المحافظة.


وفي نفس السياق وجه  اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن والقرى بتكثيف حملات نظافة  بالشوارع المحيطة بساحات استعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك  بمختلف مراكز المحافظة.
 


يذكر أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك  في محافظة سوهاج في تمام الساعة  6:25 صباحًا.

 

 

 

 

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الاندية الرياضية استعداد الشباب والرياضة بسوهاج الشباب والرياضة اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج الشباب والرياض

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