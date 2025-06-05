فاز باللقب 28 مرة، كشف حساب الزمالك في نهائيات كأس مصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، مواجهة قوية أمام بيراميدز على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر، في مشهد يتكرر للمرة الـ43 في تاريخ القلعة البيضاء في المباراة النهائية للبطولة الأعرق محليًا.

أرقام تاريخية في النهائيات

خاض الزمالك 42 نهائيًا سابقًا، فاز خلالها باللقب 28 مرة، وحل وصيفًا في 14 مناسبة. ولعب الفريق 43 مباراة نهائية، من بينها 41 مواجهة أصلية، واثنتان تم إعادتهما في موسمي 1937-1938 و1957-1958، بينما أُلغيت مباراة موسم 1942-1943 وتم تقاسم اللقب حينها.

هجوم قوي عبر السنوات

سجّل الزمالك 83 هدفًا في مباريات نهائي الكأس، بينما استقبل 53 هدفًا. ويُعد الفوز الأكبر في النهائي بنتيجة 6-0 على الأهلي موسم 1943-1944، كما حقق الأبيض انتصارًا بخماسية نظيفة مرتين، على الاتحاد السكندري موسم 1921-1922، وعلى البوليس موسم 1940-1941.

نجوم صنعت المجد

يبقى محمود حافظ زقلط أبرز هدافي الزمالك في النهائيات، بتسجيله “هاتريك” أمام الأهلي، كما سجل زامر عزت ثلاثية أمام المصري في نهائي 1957.

وسبق للزمالك أن توّج بالكأس مرتين في الأسبوع الأول من يونيو، وهو يسعى لتكرار ذلك اليوم أمام بيراميدز.

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