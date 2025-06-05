موقف مهاجم الأهلي محمد ياسر بعد عودته من الدوري التشيكي

اجتمع محمد ياسر مهاجم الأهلي بمسؤولي الأهلي لمعرفة موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف الفريق مجددًا، بعد انتهاء إعارته إلى نادي تيبليتسه التشيكي.

وقال خالد الغندور خلال برنامج ستاد المحور، إن محمد ياسر يمتلك عروضًا محلية وعروضًا في التشيك واللاعب كانت تتم متابعته الفترة الماضية من جانب مسؤولي الأهلي لتقييم مستواه.

وأضاف: "ياسر كان موقع على عقود جديدة مع الأهلي قبل ما إعارته تتجدد ولكن العقود لم يتم توثيقها فبالتالي يتبقى للاعب سنة واحدة فقط في عقده".

وأكمل: "اللاعب ذهب للسفارة الأمريكية اليوم مع أحمد رمضان بيكهام واستخرج التأشيرة ولكنه لم يسافر مع البعثة بسبب إن عقده لم ينتهِ مع ناديه بعد والأهلي لم يتوصل لحل مع النادي التشيكي حتى الأن لإنهائه بالتراضي".

واستطرد: "هناك اتجاه داخل الأهلي لاستخدام اللاعب في صفقة جديدة بعد العودة من كأس العالم ويخرج على سبيل الإعارة مجددًا ولكن بعد ما يجدد عقده مع الفريق".

واختتم: "اللاعب ينتظر تحديد الأهلي موقفه النهائي لمعرفة مصيره الفترة المقبلة".

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