الخميس 05 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

نقلة في تاريخ السينما، تركي آل الشيخ يطرح البوستر الرسمي لفيلم 7Dogs لأحمد عز وكريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز وأحمد
كريم عبد العزيز وأحمد عز، فيتو

طرح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، البوستر الرسمي للفيلم الجديد للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، والمعنون بـ 7dogs.

وأرفق تركي البوستر الرسمي للعمل بتعليق: “هيكون نقلة في تاريخ السينما إن شاء الله”.

فيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز

 the seven Dogs أول فيلم يتم تصويره في إستديوهات الحصن بالمملكة العربية السعودية، وسبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ عن ميزانية هذا العمل، مؤكدًا أن ميزانيته تجاوزت 40 مليون دولار.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلغاء استكمال العمل على فيلم "The Seven Dogs"، الذي كان من المقرر أن يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز .

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للحظة التفجير الذي أصيب فيه المخرج واثنان من فريق التصوير.

 

فيلم The Seven Dogs تدور أحداثه في مزيج من الإثارة والتشويق والأكشن، كتب له القصة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع فريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدبّاح، ومن إخراج العالميين بلال وعادل المعروفين بأعمالهما المتميزة، وأحدثها الفيلم الهوليوودي الشهير Bad Boys 3.

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