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رياضة

المصري يكثف اتصالاته مع معين الشعباني لقيادة الفريق فنيا

معين الشعباني، فيتو
معين الشعباني، فيتو

تسعى إن إدارة النادي المصري البورسعيدي، للتواصل مع المدرب التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان، لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال خالد  الغندور خلال برنامج ستاد المحور، إن إدارة النادي حاليًّا تضع المدرب معين الشعباني على رأس قائمة المرشحين لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وكشف مصدر بنادي المصري البورسعيدي عن أن هناك تواصلًا حدث بين مجلس إدارة النادي والمدرب التونسي معين الشعباني لتولي مهمة تدريب الفريق خلفًا لأنيس بو جلبان.

وأكد المصدر وجود تواصل مع معين الشعباني، والمدرب أبدى موافقته على تولي مهمة الفريق

وشدد، المدرب وافق على تدريب المصري ولكنه طلب وقتها تأجيل المفاوضات لبعد إياب نهائي الكونفيدرالية بين نهضة بركان وسيمبا التنزاني.

وبعد أن نجح نهضة بركان في حصد اللقب، عادت إدارة المصري وفتحت خطوط تواصل مع المدرب، وتسعى الإدارة بكل قوة لإنهاء المفاوضات مع المدرب في أسرع وقت ممكن.

وتولى ميمي عبد الرازق تدريب الفريق بشكل مؤقت خلفا للتونسي أنيس بوجلبان.

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