الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

السيسي وقيس سعيد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التونسي وجه التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب المصري نعمة الأمن والاستقرار.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس التونسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لتونس وشعبها دوام الأمان والتقدم.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وقيس سعيد

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