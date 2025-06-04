رئيس لجنة الحج بالصحفيين يتابع حجاج النقابة وإجراءات تصعيدهم إلى عرفات

قال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين إنه في إطار متابعة لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين للزملاء الذين يؤدون الفريضة ضمن بعثة الحج المصرية، عملت اللجنة على الرصد المباشر ومواكبة عملية التفويج من خلال الزملاء ومسؤولي البعثة، حتى الاطمئنان الكامل إلى تفويجهم جميعا بيُسر وأمان، وعددهم 80 حاجا، يقفون إلى جوار مئات الآلاف من ضيوف الرحمن غدا في مشعر عرفات مؤدّين ركن الحج الأعظم.

وأشار محمد السيد الشاذلى إلى أن الزملاء جميعا بأفضل حال، واستقروا في المخيمات المخصصة لهم، مع الاطمئنان على سلامتهم وتوافر كل الخدمات اللازمة لهم، مؤكدا مواصلة اللجنة لجهودها في متابعة البعثة في كل تحركاتها، والتواصل على مدار الساعة مع كل المعنيين بها؛ لضمان تذليل أية عقبات وتيسير المناسك للحجاج.

واختتم محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين: "تقبل الله منهم وفادتهم لأرضه المقدسة، ونتمنى لهم جميعا حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ونهنئ كل الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وكل الصحفيين عموما، بعيد الأضحى المبارك".

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