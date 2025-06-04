بـ 40 جنيها، سينما الشعب تعرض "المشروع X" و"ريستارت" في عيد الأضحى

تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فيلمي "المشروع X" و"ريستارت"، ضمن مشروع "سينما الشعب"، في 20 قصرا ومركز ثقافة موزعين على 16 محافظة، بسعر موحد ومخفض للتذكرة 40 جنيها.

أماكن عرض فيلم المشروع x

ينفذ البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي لسينما الشعب الفنان تامر عبد المنعم، ويعرض فيلم "المشروع X" في 9 مواقع هي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، سينما السادات بالمنوفية، وسينما قصر ثقافة نجع حمادي بقنا، والمقرر افتتاحها غدا الخميس.

أماكن عرض فيلم ريستارت



الفيلم الثاني "ريستارت"، ويعرض في 11 موقعا، تشمل: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، المركز الثقافي بطنطا بالغربية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة قنا، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة ببا ببني سويف، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وقصر ثقافة أسيوط.

وتقام حفلات العروض السينمائية بجميع المواقع المشار إليها خلال أيام العيد، بدءا من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا متنوعا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات، يشمل حفلات للموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب عروض مسرحية تقدم مجانا للجمهور على مدار أيام العيد، بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية وثقافية، وفعاليات للأطفال، وذلك ضمن المشروع الثقافي الموجه للمناطق الجديدة الآمنة، بدءا من ثاني أيام العيد، في خمسة أحياء هي: "الأسمرات، أهالينا، الخيالة، المحروسة، حدائق أكتوبر، ومعا".

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