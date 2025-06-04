دار الكتب والوثائق تختتم تدريب طلاب الجامعة الأمريكية (صور)

اختتمت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت مساء اليوم برنامج الدورة التدريبية المكثفة فى مجال ترميم المقتنيات الثقافية التى عقدت بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطوحي لمجموعة من طلاب الدراسات العليا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار 18 ساعة تدريبية خلال الفترة من (2-4) يونيو 2025 فى مقر مركز الترميم والصيانة والميكروفيلم بالإدارة المركزية للمراكز العلمية اعتمادًا على خبرات الباحثين بالمركز.

برنامج تدريب ترميم المقتنيات الثقافية بدار الكتب

خصص اليوم الأول للتدريب على ترميم الرق وشمل: طرق تصنيعه، التوثيق اليدوي والفوتوغرافي، التنظيف الجاف للمصاحف الرقية، الترطيب وفرد الانكماشات والتجاعيد بالرق، تدعيم الأحبار، استكمال الأجزاء المفقودة بالأوراق، الصيانة الوقائية للمخطوط بعد الانتهاء من ترميمه، أما اليوم الثاني فخصص للتدريب على بعض أعمال الترميم اليدوي؛ وتشمل: فك المخطوط وإزالة بقايا اللواصق الموجودة بالكعب -إزالة الترميم القديم - الثقوب والأنفاق الحشرية بطريقة يدوية - تجميع أجزاء الورقة المنفصلة - لتصفيح اليدوي باستخدام الورق الياباني، وكذلك التدريب على بعض أعمال التجليد بالتركيز على: طرق الخياطة المختلفة - تجهيز غلاف المخطوط - طرق عمل الحبكة.

بينما خصص اليوم الثالث والأخير للتدريب على بعض أعمال الترميم الآلي، ومنها: قياس نسبه ثبات الأحبار - طرق تثبيت الأحبار- التعريف بماكينة سد الثقوب - حساب كمية اللب اللازمة لسد الثقوب- والتدريب العملي علي ماكينة سد الثقوب - إزالة المثبت من علي الأوراق - تدعيم الأوراق، تبعه زيارة ميدانية للتعرف على دور بعض معامل الصيانة الوقائية للتراث الثقافي، وهي: معمل المعالجات الكيميائية، معمل المكافحة الميكروبيولوجية ومعمل المكافحة الحشرية.

واختتمت الدورة بحفل توزيع شهادات التدريب بحضور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، مرفت محمد علي مدير عام المركز، الدكتورة أمينة البنداري رئيس قسم الشيخ حسن عباس شربتلي للحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة نهى أبو خطوة عضو هيئة التدريس بالقسم.

موعد برامج ترميم المقتنيات الثقافية

جدير بالذكر أن دار الكتب والوثائق قد تلقت الأسبوع الماضي عشرات من طلبات التحاق بحزمة الدورات التدريبية فى مجال ترميم المقتنيات الثقافية التى أعلنت الهيئة عن تنظيمها مؤخرًا، أغلبها لطلب خدمة التدريب على الترميم اليدوي، ومن المقرر بدء تنظيمها خلال الشهر القادم يوليو 2025.

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