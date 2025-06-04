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أخبار مصر

الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب السلطان هيثم خلال الاتصال عن تمنياته لمصر حكومةً وشعبًا بدوام الخير والبركات، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.  

من جانبه، أعرب الرئيس عن شكره وتقديره للسلطان هيثم على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات التاريخية

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