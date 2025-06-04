وزير الاتصالات يكشف مفاجأة بشأن الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات: "ستظل مصر سباقة في تبني التطورات التكنولوجية والتقنية في عالم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف خلال كلمته في حفل التشغيل الرسمي لخدمات الجيل الخامس من شبكات المحمول بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "نقر أن تقنيات الجيل الخامس لا تتعلق بالسرعة فحسب بل هي خطوة نحو باقة جديدة من القدرات التقنية في مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعليم".

وتابع: "هناك استثمارات كبرى شهدها قطاع الاتصالات السنوات الماضية، وشركات المحمول استثمرت 2.7 مليار دولار للحصول على الترددات والتراخيص خلال عام 2019".



ولفت: "بلغت الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول بلغ نحو 120 مليون في 2024 مع نمو معدلات استخدام الإنترنت المحمول بنسبة تجاوزت الـ 10% خلال عام واحد مقارنة بـ 2% عالميا".

وأشار: "في أوائل عام 2024 منحت مصر أول رخصة لشبكات الجيل الخامس وبحلول نهاية العام حصلت جميع شركات مشتغلي الهاتف المحمول على التراخيص".

ولفت إلى أن هناك 8 ملايين مصري يستفيديون حاليًا عبر تسجيلهم في منصة مصر الرقمية.



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