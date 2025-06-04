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دين ودنيا

أمين الفتوى يوضح فضل قيام ليلة عيد الأضحى

الشيخ أحمد وسام،
الشيخ أحمد وسام، فيتو

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ليلة العيد تُعد من الليالي العظيمة في الإسلام، وهي محل نظر وفضل من الله سبحانه وتعالى، وقد ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من قام ليلتي العيد محتسبًا لله، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب”.

 

من الأعمال المستحبة ليلة العيد

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن قيام الليل، والذكر، وتلاوة القرآن الكريم من الأعمال المستحبة في ليلة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الله يفيض فيها من رحماته وبركاته على عباده.

 

الله يفتح أبواب الخير في أربع ليال

وأضاف: "جاء في بعض الأحاديث أن الله يفتح أبواب الخير في أربع ليالٍ سَحًّا، أي عطاءً فياضًا لا يُحد، وذُكر من بينها ليلة عيد الأضحى، ولذلك ينبغي ألا نضيع هذه الفرصة الثمينة".

 

اغتنام ليلة العيد المباركة 

ودعا إلى اغتنام هذه الليلة المباركة بالاجتهاد في الطاعة، واللجوء إلى الله بالدعاء والعمل الصالح، فهي من الليالي التي تُرجى فيها النفحات وتُستجاب فيها الدعوات.

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