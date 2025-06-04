الأربعاء 04 يونيو 2025
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دين ودنيا

خالد الجندي: بشرى لمن يحمل هذه الصفة في يوم عرفة (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من قصر في رمضان والأشهر الحرم، فإن يوم عرفة قادر بعطايا الله على أن يعوضه عن كل ما فاته، إذا صدقت النية وتجدد العزم.

خالد الجندي: اجعل من يوم عرفة نهاية الذنوب

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "اجعل من يوم عرفة نهاية الذنوب، نهاية التسيب، نهاية السلبية، بداية جديدة مليئة بالعزم والنشاط والتفاؤل، يوم عرفة ليس فقط محطة للغفران، بل هو نقطة فاصلة في حياة الإنسان، بداية صفحة جديدة مع الله".

خالد الجندي: المحظوظ هو من يتعرض لنفحات الله

وأضاف أن  "المحظوظ هو من يتعرض لنفحات الله، ويغتنم فرصه، فتصوّر أنك تمر في شارع، فيقفونك ويقولون لك: مبروك، أنت الشخص رقم مليون الذي يربح مليون دولار! فكيف بمن اختاره الله ليكون من أهل المغفرة في هذا اليوم العظيم؟".

وقعت عليك جائزة المغفرة، خالد الجندي: بشرى لمن يحمل هذه الصفة في يوم عرفة (فيديو)

وقال: "مبروك لكل من مر عليه يوم عرفة بقلب تائب.. أنت وقعت عليك جائزة المغفرة من رب كريم".

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الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ببرنامج لعلهم يفقهون حوار الأجيال خالد الجندي الأشهر الحرم

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