الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة تعلن الحزمة الكاملة لتعديلات قوانين الضرائب وسوق المال يوليو المقبل

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة ستكشف عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قوانين الضرائب وسوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل. 

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الأطر التشريعية المرتبطة بسوق الأوراق المالية.

وأضاف الحمصاني أن التعديلات المنتظرة تشمل تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحويلها إلى ضريبة دمغة على التعاملات، إضافة إلى تعديلات على قانون سوق رأس المال تهدف إلى تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتطوير الأطر التنظيمية للبورصة المصرية.

وأكد أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية الحكومة لتحفيز الاستثمار وتعزيز جاذبية سوق المال المصري، وتهيئة بيئة تشريعية تنافسية تسهم في جذب مستثمرين جدد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الارباح الراسمالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني رئاسة مجلس الوزراء قوانين الضرائب قانون سوق راس المال مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الحكومة تقرر استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية

مدبولي: مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة

رئيس الوزراء: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار بزيادة 82.7%

مدبولي يرد على اتهامات تصفية الشركات: أنفقنا 60 مليار جنيه على تطوير مصانع الغزل والنسيج

مدبولي: إطلاق مبادرة للتحول من سيارات البنزين إلى الكهربائية

مدبولي: لا صدمات اقتصادية جديدة ونتحمل 60% من تكلفة الإسكان الاجتماعي

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن مشروع جريان

الأكثر قراءة

تضم 28 لاعبا على رأسهم زيزو، ننفرد بقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

أول تعليق رسمي من وزارة الأوقاف بشأن قرار ندب بعض الأئمة

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

نجوم الفن يدعمون عمرو دياب في افتتاح فندقه الجديد (صور)

عودة التضخم!

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

الحكومة تقرر استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية

بعثة الأهلي في مطار القاهرة قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في مونديال الأندية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 4-6-2025

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 (آخر تحديث)

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت أول أيام العيد؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم حلق الرأس في المنام وعلاقته بسداد الديون ورزق قادم

غرفة عمليات مكثفة بمديرية أوقاف سوهاج لمتابعة تنسيقات صلاة عيد الأضحى

المزيد
الجريدة الرسمية