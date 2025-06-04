مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري من أحد أقاربه في قرية الكرنك بـ قنا

لقي طالب جامعي مصرعه، اليوم الأربعاء، ليلة يوم عرفة، بطلق ناري على يد أحد أقاربه في قرية الكرنك، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة فى قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت بمصرع طالب بطلق ناري في قرية الكرنك التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ع.، طالب جامعي بطلق ناري وأن المتهم في الواقعة أحد أقاربه أطلق عليه رصاصة أودت بحياته بسبب خلافات قديمة بينهما في قرية الكرنك مركز أبوتشت وفر هاربًا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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