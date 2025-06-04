الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري من أحد أقاربه في قرية الكرنك بـ قنا

مصرع شاب متأثراَ
مصرع شاب متأثراَ بإصابته بطلق ناري من أحد أقاربه، فيتو

لقي طالب جامعي مصرعه، اليوم الأربعاء، ليلة يوم عرفة، بطلق ناري على يد أحد أقاربه في قرية الكرنك، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

 

تفاصيل الواقعة فى قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت  بمصرع طالب بطلق ناري في قرية الكرنك التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ع.، طالب جامعي بطلق ناري وأن المتهم في الواقعة أحد أقاربه أطلق عليه رصاصة أودت بحياته بسبب خلافات قديمة بينهما في قرية الكرنك مركز أبوتشت وفر هاربًا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قرية الكرنك بقنا قرية الكرنك قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

وضع جثته داخل شنطة سفر، إحالة أوراق المتهم بقتل شاب في قنا للمفتي

محافظ قنا يعلن إجراءات موسعة لاستقبال عيد الأضحى وتعزيز الخدمات للمواطنين

قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

تشميع مركز جراحة مخ وأعصاب مخالف في قنا (صور)

الأكثر قراءة

تضم 28 لاعبا على رأسهم زيزو، ننفرد بقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

أول تعليق رسمي من وزارة الأوقاف بشأن قرار ندب بعض الأئمة

مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

نجوم الفن يدعمون عمرو دياب في افتتاح فندقه الجديد (صور)

عودة التضخم!

هل يصل سعر الدولار لـ 60 جنيها بنهاية العام؟ رد حاسم لرئيس الوزراء

الحكومة تقرر استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية

بعثة الأهلي في مطار القاهرة قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في مونديال الأندية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 4-6-2025

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 (آخر تحديث)

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد صلاة عيد الأضحى بمدن ومحافظات مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت أول أيام العيد؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم حلق الرأس في المنام وعلاقته بسداد الديون ورزق قادم

غرفة عمليات مكثفة بمديرية أوقاف سوهاج لمتابعة تنسيقات صلاة عيد الأضحى

المزيد
الجريدة الرسمية