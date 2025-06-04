إقبال كبير على سوق "اليوم الواحد" فى سوهاج لشراء السلع بأسعار مخفضة

توافد المواطنون على شراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك من سوق "اليوم الواحد" بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج لشراء السلع الغذائية، والخضر، والفاكهة، واللحوم البلدية والأسماك، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق بأسعار مخفضة في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج أن السوق يعمل لليوم الثاني على التوالي، وسيستمر حتى الجمعة المقبلة، وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

يذكر أن السوق يستمر حتى يوم الجمعة المقبل، والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على السوق.

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