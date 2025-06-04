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غرفة عمليات مكثفة بمديرية أوقاف سوهاج لمتابعة تنسيقات صلاة عيد الأضحى

غرفة عمليات أوقاف
غرفة عمليات أوقاف سوهاج تتابع تنسيقات صلاة العيد، فيتو

أعلنت مديرية أوقاف سوهاج عن تشكيل غرفة عمليات مكثفة بديوان عام المديرية، تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاستعدادات والتنسيقات الخاصة بإقامة صلاة العيد في جميع الإدارات والمساجد والساحات المعتمدة بالمحافظة وذلك في إطار استعدادات مديرية أوقاف سوهاج لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

 

وأكد فضيلة الشيخ محمد أبو سعدة، مدير مديرية أوقاف سوهاج، أن الغرفة تهدف إلى ضمان حسن التنظيم والتنسيق الكامل مع القيادات الدعوية في الإدارات الفرعية، ومتابعة تجهيز الساحات وتوفير الأئمة والخطباء المؤهلين، وتطبيق التعليمات الوزارية المنظمة لصلاة العيد، بما يضمن تقديم صورة حضارية تليق بحرمة المناسبة ومكانة المسجد.

 

وأضاف أبوسعدة أن المديرية انتهت من إعداد قائمة الساحات والمساجد الكبرى التي ستُقام فيها صلاة العيد، وجار التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وسائل الراحة للمصلين، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والنظام العام.

 

وتدعو مديرية أوقاف سوهاج جموع المواطنين للمشاركة في هذه المناسبة المباركة، بروح من البهجة والانضباط، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بالخير واليُمن والبركات.

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