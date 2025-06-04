40 تجربة تطبيقية في الكيمياء بالمعرض العلمي لطلاب كلية العلوم بسوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، المعرض العلمي الطلابي الاول والذي يتضمن عرض ٤٠ تجربة تطبيقية في الكيمياء (التحليلية والعضوية والتطبيقية والحيوية ) ومن علم النبات وعلم الحيوان والفيزياء، مشيدا بما أنتجته عقول الباحثين من الطلاب والمشاريع المتنوعة التي تم عرضها ذات الطابع المعاصر، والتي يمكن أن تسهم في حل مشاكل المجتمع، وتم تنفيذها بالمعامل البحثية بالكلية، كما تفقد بوسترات الطلاب وعددها 35 بوستر.

أكد رئيس جامعة سوهاج، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تضع الجامعة ضمن أهم أولوياتها دعم المشروعات البحثية الطلابية المختلفة، وتشجيع المبتكرين والباحثين وزيادة مخصصات الدعم لهم وربط الأبحاث العلمية وصياغتها بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية.







وأوضح الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن كلية العلوم أخذت على عاتقها مهمة تنشيط البحث العلمي وتهيئة المناخ لكافة الباحثين والطلاب، وتوفير الدعم المادي واللوجيستي لهم في ظل وجود قيادة واعية لأهمية البحث العلمي، متمثلة في الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والذي لا يألوا جهدا في دعم البحث العلمي بالجامعة.

وأضاف أن التجارب التطبيقية شملت تحليل ومعالجة المياه، إزالة ايقونات العناصر الثقيلة من الماء، ضبط الجودة في بعض المنتجات الهامة مثل تقدير تركيز المادة الفعالة بالاسبرين، تقدير تركيز فيتامين سي في بعض المشروبات، تقدير كفاءة بعض المنظفات، ملح الطعام، التطبيقات الصناعية للسبائك والفلزات، الطلاء الكهربائي للحديد، تحضير الهيدروجين من مخلفات المعلبات المعدنية، تجارب الكيمياء الحيوية منها تقدير نسبه الكوليسترول في بلازما الدم، وتقدير الجلوكوز في الدم، تجارب خاصه بالصباغة ومنها صباغه الصوف والقطن والياف الاكريليك، تجارب البوليمرات ومنها تحضير البلاستيك من النشا، تجارب الكيمياء التخليقية ومنها تحضير الأسبرين وتحضير الباراسيتموال.

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