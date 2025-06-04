ميلان يتوصل لاتفاق مع مودريتش، وتحديد موعد الكشف الطبي

يواصل نادي ميلان الإيطالي سعيه نحو التعاقد مع المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، بعد رحيله عن الميرنجي هذا الصيف.

ميلان يتفق مع مودريتش ويحدد موعد الفحص الطبي

وتوصل النادي الإيطالي لاتفاق مع مودريتش بالفعل، على الانضمام للفريق بدايةً من الموسم الجديد، في صفقة لمدة موسم، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، يُتوقع أن يصل نجم توتنهام السابق إلى مدينة ميلانو، بداية الأسبوع المقبل، وقد يخضع للكشف الطبي يوم الاثنين.

ورغم أن لوكا سيكون منشغلا بمباراة تصفيات كأس العالم، بين كرواتيا والتشيك مساء الاثنين المقبل، إلا أنه بفضل تصريح خاص، سيكون قادرا على السفر صباح يوم المباراة لإيطاليا، من أجل الخضوع للكشف الطبي.

لكن إذا لم يحدث ذلك، سيتم تأجيل كل شيء إلى الثلاثاء المقبل، لإنهاء الفحوصات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.