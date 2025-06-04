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رياضة

ميلان يتوصل لاتفاق مع مودريتش، وتحديد موعد الكشف الطبي

مودريتش، فيتو
مودريتش، فيتو

يواصل نادي ميلان الإيطالي سعيه نحو التعاقد مع المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، بعد رحيله عن الميرنجي هذا الصيف.

ميلان يتفق مع مودريتش ويحدد موعد الفحص الطبي 

وتوصل النادي الإيطالي لاتفاق مع مودريتش بالفعل، على الانضمام للفريق بدايةً من الموسم الجديد، في صفقة لمدة موسم، مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، يُتوقع أن يصل نجم توتنهام السابق إلى مدينة ميلانو، بداية الأسبوع المقبل، وقد يخضع للكشف الطبي يوم الاثنين.

ورغم أن لوكا سيكون منشغلا بمباراة تصفيات كأس العالم، بين كرواتيا والتشيك مساء الاثنين المقبل، إلا أنه بفضل تصريح خاص، سيكون قادرا على السفر صباح يوم المباراة لإيطاليا، من أجل الخضوع للكشف الطبي.

لكن إذا لم يحدث ذلك، سيتم تأجيل كل شيء إلى الثلاثاء المقبل، لإنهاء الفحوصات.

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