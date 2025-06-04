مدبولي يزف بشرى سارة للمصدرين ويعلن إطلاق منصة التراخيص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن قيام الحكومة بمضاعفة دعم المصدرين ببرنامج رد أعباء الصادرات في الموازنة الجديدة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لتشجيع الاستثمارات وتسهيل إجراءات المستثمرين تم إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص.

من جانبه أكد الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار، عن إتاحة 250 خدمة للمستثمرين من خلال منصة التراخيص الموحدة.

ولفت إلي أن إطلاق منصة التراخيص يأتي في إطار جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على التحديات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص وخلق بيئة تتيح المعلومات وتتمتع بالشفافية.



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