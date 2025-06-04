رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن مشروع جريان

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروع جريان هو مشروع عقاري بالتعاون مع القطاع الخاص ويهدف لتعظيم قيمة الأراضي غير الصالحة للزراعة وهو يأتي ضمن رؤية شاملة للدولة.



وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “استطعنا خلال 10 سنوات تقنين استخدامنا من المياه لاستصلاح أراضٍ جديدة”.

وأوضح رئيس الوزراء: “في إطار تنمية الدلتا الجديدة التي تعادل مساحة من 4 إلى 5 محافظات، نحاول استغلال الأراضي غير الصالحة للزراعة، ولكن الغرض الأساسي للمشروع هو الاستصلاح الزراعي ولكن في إطار رؤية أشمل، سنقيم مشروع عقاري لنعلي من قيمة الأرض، ووجدنا مساحة أرض سنستفيد منها ونعمل عليها قيمة مضافة، مشروع جريان بالشراكة مع القطاع الخاص يغطي مشروعات الدلتا الجديدة، وسنستفيد من شبكات الري والمياه العابرة لزراعة الأراضي”.



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