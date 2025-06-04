الأربعاء 04 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

شاهد البوستر الرسمي لفيلم "آخر راجل في العالم"

بوستر فيلم آخر راجل
بوستر فيلم آخر راجل في العالم

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم “آخر راجل في العالم” البوستر الرسمي للعمل، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة. 

فيلم آخر راجل في العالم 

فيلم آخر راجل في العالم، من نوعية كوميدي فانتازيا وتدور أحداثه حول تعويذة فرعونية،  تقضي على جميع الرجال في العالم ولم يبقْ سوى كمال، الشخص الذي قرأ التعويذة، فأصبح هو آخر رجل في العالم، لتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح العالم كله نساء وهو الرجل الوحيد.

أبطال فيلم آخر راجل في العالم 

الفيلم من بطولة أيمن منصور ويشاركه في البطولة بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وهو قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا،  ومن إخراج أسامة عرابي. 

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