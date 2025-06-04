الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

مدبولي: التصدي بكل حسم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: وجهنا بتشكيل غرف عمليات واليقظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتصدي لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة والتعامل بحسم مع تلك المحاولات .

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، ناقشنا الاستعدادات لعيد الأضحى وهناك متابعة للبعثة المصرية في المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.
 

وأختتم: أكدنا استعداد مختلف أجهزة الدولة خلال عيد الأضحى، على مستوى الشواطئ والمستشفيات والحدائق العامة وتوفير كافة الخدمات المتاحة للمواطنين.

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