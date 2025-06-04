مدبولي عن عاصفة الإسكندرية: انتظروا المزيد على فترات متقاربة

العاصفة الثلجية، علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على العاصفة الثلجية التي ضربت محافظة الإسكندرية.

وقال "مدبولي": "ما حدث إثر التغيرات المناخية وحجم غير مسبوق من المياه وسقوط حبات البرد أو الثلج، ونؤكد استعدادات الدولة وخلية الطوارئ على مستوى كل محافظة في حالة حدوث الأزمات، وكان جزءا من التدريب محافظة الإسكندرية لمواجهة أي كوارث طبيعية، وبالفعل كان هناك تعامل لحظي لإزالة تداعيات الأزمة وبالتالي الأضرار التي حدثت كانت في أقل قدر ممكن، والمواطنين هناك في اليوم التالي تعاملوا بصوة جيدة جدًا".

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "بعيدا عن بيان الأرصاد الجوية، هذه الأزمة والتداعيات من المتوقع أن نشهدها على فترات متقاربة وتداعياته سريعة جدًا وحجم الرياح والأمطار لم تشهده مصر في الماضي".



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