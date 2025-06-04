الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

تشغيل 4 قطارات إضافية مكيفة على خط القاهرة - أسوان غدا

السكك الحديدية
السكك الحديدية

 قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل أربعة قطارات إضافية ثالثة مكيفة فجر غد 5 / 6 / 2025 على خط القاهرة / أسوان والعكس  علاوة على القطارات المجدولة والإضافية السابقة.

وجاءت بيانات القطارات كالتالي: 
- تشغيل قطار مخصوص 1952  ثالثة مكيفة  ( القاهرة / أسوان  )  فجر يوم 5 / 6 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 01:00 صباحًا ويصل أسوان  الساعة 13:40  طبقًا للجدول المرفق. 

- تشغيل قطار مخصوص 1954 صباحًا  ثالثة مكيفة  ( القاهرة / أسوان  )  فجر يوم 5 / 6 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 02:00 صباحًا ويصل أسوان  الساعة 14:35  طبقًا للجدول المرفق. 

- تشغيل قطار مخصوص 1953 ثالثة مكيفة ( أسوان / القاهرة ) يوم 5 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم  من أسوان الساعة 18:30 ويصل القاهرة الساعة 07:35 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق. 

- تشغيل قطار مخصوص 1955 ثالثة مكيفة ( أسوان / القاهرة ) يوم 5 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم  من أسوان الساعة 17:40 ويصل القاهرة الساعة 07:25 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق. 

 


وتقدمت الهيئة بخالص التهانى للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

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