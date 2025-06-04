حكاية متطوع فريق الهلال الأحمر بالإسكندرية أصيب بشلل ومستمر في الإنقاذ

جاء شكر السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتطوعي الهلال الأحمر المصري، على ما قاموا به خلال عاصفة الإسكندرية. ليلقي الضوء على المتطوعين والعاملين فيه بعد الأدوار التي أدوها في إنقاذ البشر والطيور والحيوانات.

ومن بين هؤلاء المتطوعين ولي الدين سعودي قائد متطوعي فريق السيول ومتطوعي الهلال الأحمر بالإسكندرية، والذي له قصص كثيرة في الإنقاذ رغم إصابته بجلطة أدت إلى شلل باليد اليسري وكسل في القدم اليسري.

حكاية ولي سعودي والسيول

إلا أنه ظهر مع رفاقه خلال العاصفة الأخيرة في عمليات إنقاذ سائق التوكتوك والسيارات العالقة والحمام، فهو لم يتوقف يوما عن إنقاذ المواطنين خلال سيول الإسكندرية.

بدء ولي الدين سعودي حكايات التطوع منذ عام ٢٠١٣ بتكوين فريق من قائدي سيارات الدفع الرباعي للتدخل لإنقاذ العالقين خلال الأمطار من أصحاب السيارات، ثم تطور الأمر لعمليات إنقاذ مختلفة للبشر والحيوانات قبل انضمامه للهلال الأحمر.

غيبوبة وشلل ورؤية

قال ولي سعودي، إنه بعد عدة سنوات من عملي في الإنقاذ أصيبت بجلطة وغيوبة تسببت في توقف ذراعه الأيسر وتأثرت رجله أيضا بهذه الجلطة، ولكن عندما أراد الله أن يخرج من الغيبوبة، عاد مرة أخرى لنجدة البشر والطير والحيوان ولم يتوقف عن هذا الأمر والذي كان طوق نجاة له للعودة من الحياة.

وأضاف سعودي، أنه أثناء غيبوبته رأى رؤية لشخص غريق كان قد انتشل جثمانه وظل عدة أيام في الماء إلا أن استخراج ومعه المتطوعين جثته، وكأنها إشارة من الله أن هذا الأمر قد كتب له النجاة والعودة من الحياة مرة أخرى وهي واقعة ظلت عالقة في ذهنه خلال غيبوبته إلى أن نجا منها.

إنقاذ الحمامة وسائق التوكتوك

وأوضح سعودي، أن خلال العاصفة الأخيرة التي ضربت محافظة الإسكندرية، كانوا من أوائل الناس في الشارع وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري في القاهرة، وبالفعل تمكنا من إنقاذ سائق التوكتوك واثنين كانوا معه، وكانت واقعة إنقاذ الحمامة الشهيرة والتي كان بطلها محمد شعبان الذي تحرك عندما لمحها بعد أن أنقذ التوكتوك ومن فيه، فنحن ننقذ أي روح سواء بشر أو حيوان أو طير فتلك عقيدتنا.

وأضاف ولي، أن إنقاذ الطيور والحيوانات ليست المرة الأولى لنا فسبق أن أنقذنا حيوانات كثيرة في أوقات مختلفة وأذكر أننا أنقذنا قطة عمياء كانت محبوسة خلف جدار بإحدى العقارات وكانت وقتها حديث الميديا.

ووجه ولي، التحية للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، على إشادتها بمتطوعي الهلال الأحمر ودورهم خلال العاصفة التي ضربت محافظة الإسكندرية، كما وجه التحية لكافة العاملين بالهلال الاحمر بقيادة السيدة قرينة رئيس الجمهورية.

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