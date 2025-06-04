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أخبار مصر

شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بفوز البحرين بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن

شيخ الأزهر يهنئ الملك
شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيتو

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص التهنئة إلى جلالةَ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملكَ مملكة البحرين، وحكومةَ البحرين وشعبَها الأصيل؛ بمناسبة فوز البحرين بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعام 2026 – 2027.

شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بفوز البحرين بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن

ويؤكد شيخ الأزهر أن هذا التتويج يعكس الجهود التي تقودها البحرين من أجل تعزيز السلم العالمي، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام، معربًا عن أمله في أن يُسهِم انتخابُ مملكة البحرين عضوًا غير دائم بمجلس الأمن في تعزيز الموقف العربي والإسلامي من مختلف القضايا العالمية، وبخاصة القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، والتعبير بصدق عن صوت الأمة في مواجهة التحديات المعاصرة.

 

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