تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص التهنئة إلى جلالةَ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملكَ مملكة البحرين، وحكومةَ البحرين وشعبَها الأصيل؛ بمناسبة فوز البحرين بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعام 2026 – 2027.

شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بفوز البحرين بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن

ويؤكد شيخ الأزهر أن هذا التتويج يعكس الجهود التي تقودها البحرين من أجل تعزيز السلم العالمي، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش والسلام، معربًا عن أمله في أن يُسهِم انتخابُ مملكة البحرين عضوًا غير دائم بمجلس الأمن في تعزيز الموقف العربي والإسلامي من مختلف القضايا العالمية، وبخاصة القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، والتعبير بصدق عن صوت الأمة في مواجهة التحديات المعاصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.