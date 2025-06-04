بعد بحث 12 ساعة، انتشال جثمان طبيب سقط بسيارته في ترعة بالدقهلية

نجح رجال الإنقاذ النهري بأمن الدقهلية في انتشال جثمان الدكتور ماجد محمد المسدي، من ترعة على طريق القاهرة - المنصورة إثر انقلاب سيارته في الترعة أمام قرية صهرجت.

فقيد الشباب الطبيب

انتشال جثمان فقيد الشباب طبيب من ترعة بالدقهلية

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى في ترعة أمام قرية صهرجت مركز ميت غمر بالدقهلية.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف ورجال الحماية المدنية وتم استخراج السيارة واستمر البحث عن الجثمان لأكثر من 12 ساعة.

السيارة

وتم اليوم استخراج الجثمان أمام قرية المعصرة بعد ساعات من عمليات التمشيط داخل الترعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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