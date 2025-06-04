جنايات نجع حمادي: إحالة أوراق سيدة للمفتي، اشتركت مع زوجها في قتل زوج شقيقته وتمزيق جسده

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، أوراق ربة منزل إلى فضيلة المفتي، لمشاركتها زوجها في قتل وتمزيق جسد زوج شقيقته، ودفنه داخل مقبرة بقرية الحلفاية بحري بنجع حمادي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021، حين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة المجني عليه "شحاتة عثمان أحمد"، 42 عامًا، معلم، داخل جوال بمنطقة المدافن بالحلفاية بحري، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم الرئيسي "إبراهيم ع. ا."، 30 عامًا، ابن عم وشقيق زوجة المجني عليه، وهو الذي نفذ الجريمة بمشاركة زوجته، بعد أن نشبت خلافات بينه وبين القتيل، الذي كان يعمل لديه، وتوقفت العلاقة بينهما قبل ستة أشهر من الحادث.

المتهم ضرب المجني عليه على رأسه

وأفادت التحريات بأن المجني عليه توجه للمتهم في أرض زراعية لمعاتبته على ترك العمل، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى اشتباك، قام خلاله المتهم بضرب المجني عليه على رأسه، ما أدى إلى فقدانه الوعي، ثم وفاته، فقام بتقطيع جثته بسلاح أبيض بمساعدة زوجته، ووضع الجثمان في جوالين.

وبحسب التحريات، استعان المتهم بزوجته لنقل الجثة، حيث استأجرا "توك توك"، ودفناها سرًا داخل أحد القبور بمنطقة المقابر، قبل أن يشاهدهما أحد الأشخاص، الذي أبلغ السلطات وساهم في كشف الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وزوجته وسائق "التوك توك"، إلى جانب السلاح المستخدم في الواقعة، وتمت إحالة القضية التي حملت رقم 8825 لسنة 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 1929 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إحالة أوراق المتهم الرئيسي إلى المفتي، وقررت اليوم إحالة أوراق زوجته أيضًا، تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام بحقهما، مع استمرار نظر القضية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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