قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

كثّفت محافظة قنا من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعلن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية، بهدف ضمان كفاءة الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين على مدار أيام العيد.

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة شرعت في تنفيذ حزمة من الإجراءات لضمان انتظام المرافق الحيوية، شملت التأكيد على جاهزية واستمرارية خدمات المياه والكهرباء، إلى جانب رفع مستوى النظافة العامة ومتابعة الخدمات الصحية والبيئية.

كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مركز وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ خلال فترة الإجازة.

استعدادات ذبح الأضاحي

وأشار الدكتور عبد الحليم إلى التنسيق الكامل مع مديرية الطب البيطري لتجهيز المجازر الحكومية بجميع مراكز المحافظة لاستقبال الأضاحي مجانًا، مع توفير فرق بيطرية متخصصة من الأطباء والمفتشين لضمان عمليات الذبح الآمن وفقًا للمعايير البيئية والصحية المعتمدة.

كما شدد على حظر الذبح في الشوارع، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظًا على نظافة المدن ومنعًا لتشويه المظهر الحضاري.

وفي إطار جهود توفير اللحوم للمواطنين، لفت المحافظ إلى التعاون القائم مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية لتوفير كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة بأسعار تنافسية تقل عن نظيرتها في الأسواق، من خلال التوسع في عدد المنافذ الثابتة والمتحركة، لا سيما في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، مع التأكيد على استمرار الطرح اليومي للحوم خلال أيام العيد لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر.

مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية

وفي سياق موازٍ، أكد المحافظ توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الأساسية مثل الزيت، والسكر، والأرز، والدقيق، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية لضمان ضخ هذه السلع بانتظام داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في جميع مدن وقرى المحافظة. كما وجّه بتكثيف الرقابة على الأسواق للحد من محاولات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، من خلال حملات يومية تنفذها الأجهزة المعنية.

حملات ميدانية مكثفة ورفع كفاءة المرافق

وضمن خطة المحافظة الشاملة، تم تشكيل لجان ميدانية من مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، لتنفيذ جولات تفتيش يومية على الأسواق والمحال والمجازر، للتأكد من التزام التجار بالأسعار وجودة المعروض. وتشمل الخطة أيضًا متابعة استعدادات الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال الزائرين، مع تكثيف أعمال النظافة والصيانة ورفع المخلفات.

تجهيز 3064 مسجدًا و100 ساحة لصلاة العيد

وفيما يتعلق بالجانب الديني، أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا عن تجهيز 3064 مسجدًا بمختلف مدن وقرى المحافظة، إلى جانب تخصيص 100 ساحة خارجية لأداء صلاة عيد الأضحى، موزعة على مراكز الشباب، وساحات المدارس، وبعض الأراضي الفضاء وقد تم تكليف أئمة وخطباء معتمدين من وزارة الأوقاف بإلقاء خطب العيد، وسط التزام كامل بالضوابط المنظمة لضمان إقامة الصلاة في أجواء روحانية آمنة ومنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.