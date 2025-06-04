بن زايد يستقبل السيسي بمطار أبو ظبي ويبحثان تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

استقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله مطار أبو ظبي.

ووصل الرئيس السيسي اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء بين الزعيمين سيشهد تناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سيتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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