تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و928 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 928 شاحنة و373 سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 534 شاحنة و366 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 394 شاحنة و7 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PELAGOS EXPRESS بينما تغادر ثلاث سفن وهي عمان، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية2، عمان وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة PELAGOS EXPRESS، كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي سينا، نيو عقبة، اور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2190 راكب بموانيها.

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