مصرع تلميذ في حادث تصادم بقنا

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الأربعاء، اثر اصطدام موتوسيكل به في قرية أبومناع بحري، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة بقنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث موتوسيكل أسفر عن مصرع تلميذ في قرية أبومناع بحري في دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع أحمد.س.ب، يبلغ من العمر 9 سنوات صدمه موتوسيكل في قرية أبومناع بحري مركز دشنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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