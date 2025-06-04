ضبط مركز علاج طبيعي يبيع أدوية ضارة للمواطنين بقنا

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بمحافظة قنا، بفحص الشكوى المقدمة من المواطنين، وتم ضبط مركز للعلاج الطبيعي بمدينة قنا يقوم بوصف الأدوية غير الآمنة وغير مصرح بها ومجهولة المصدر وذلك داخل المركز،وذلك في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية بقنا على تقديم خدمات علاجية آمنة ومتكاملة للمواطنين وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للهيئات الطبية.

حملات تفتيشية مستمرة بقنا

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا أن فريق العلاج الحر الذي ضم الدكتور خالد همام والدكتورة أميرة حمدان عضوي العلاج الحر بالمديرية وبمشاركة هيئة الدواء ممثلة في الدكتورة منار فخري.

وقاموا بضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وغير آمنة للإستخدام داخل المركز، وقام الفريق بتحريز الأدوية وتحرير محضر شُرطي بحيازة وبيع أدوية بدون ترخيص، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية تمهيدًا لإلغاء ترخيص المركز المضبوط وذلك لمخالفته أحكام القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذي يقضي بمنع بيع الأدوية المجهولة والغير مرخصة.

فيما أضاف الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر إلي استمرار جهود العلاج الحر من خلال فرقه المختلفة في المراكز في الحفاظ علي تقديم الخدمات الطبية المقدمة في العيادات والمستشفيات والمراكز الخاصة وضبط كافة المخالفات داخلها لضمان سلامة المرضى المترددين.

وأهاب وكيل الوزارة المواطنين بسرعة التقدم بشكوى بالمديرية ضد أي جهة طبية خاصة يثبت مخالفتها للقانون وتقاعسها عن تقديم الرعاية اللازمة والمقررة وفقًا لقواعد القانون المنظم لذلك.

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