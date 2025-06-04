عبد الحليم علام يصدر قرارًا بشأن واقعة مقتل محامي كفر الشيخ

كلّف عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مجلس نقابة محامي كفر الشيخ بمتابعة مجريات التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة مقتل أحمد محمد عبد الحميد، المحامي بكفر الشيخ، على يد خصوم موكله.

مقتل محامي كفر الشيخ

وأكد ضرورة إبلاغه أولًا بأول بالمستجدات ونتائج التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم الجناة إلى محاكمة عاجلة وتحقيق القصاص العادل.

تحقيقات مقتل محامي كفر الشيخ

من جانبه، أعلن فراج زعفان، نقيب محامي كفر الشيخ، أن مجلس النقابة الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير التحقيقات واتخاذ جميع التدابير القانونية حتى يتم القصاص من الجناة.

وتقدمت نقابة المحامين بخالص التعازي والمواساة لأسرة للمحامي الراحل، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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