الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير يكشف سبب العجز العربي عن وقف العدوان على غزة

احمد فؤاد انور،فيتو
احمد فؤاد انور،فيتو

 كشف الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، عن الأسباب الحقيقية وراء عجز جامعة الدول العربية عن وقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن الدور العربي غائب بدرجة كبيرة، ومواقف بعض الدول من القضية الفلسطينية باتت مرتبطة بحسابات داخلية أو خلافات سياسية مع فصائل المقاومة. 

وقال أنور لـ فيتو: إن "الجامعة العربية للأسف لا تلعب دورًا ملموسًا في دعم القضية الفلسطينية، فبعض الدول منشغلة بصراعات داخلية كالسودان وليبيا، وأخرى تستخدم المشهد لتصفية حسابات مع المقاومة، بينما هناك من لا يجرؤ حتى على الظهور في الصورة". 

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفض "التطبيع المجاني" دون إقامة الدولة الفلسطينية تمثل موقفًا مصريًا ثابتًا، لافتًا إلى أن "التنسيق الأمني والاقتصادي لا يمكن أن يحقق الاستقرار في المنطقة، بدليل ما حدث بعد اتفاقيات إبراهام واللقاءات المتكررة بين إسرائيل ودول عربية، والتي لم تمنع اندلاع أحداث 7 أكتوبر".

وأوضح الخبير أن المخططات التي طالت سوريا، رغم عدم مشاركتها في الحرب أو حتى في مواجهات إعلامية، تكشف نوايا إقليمية ودولية لتفكيك محور المقاومة وإضعاف النقيض السياسي لها، بما في ذلك إحراج السلطة الفلسطينية نفسها، رغم أن الضفة الغربية لا تشهد عمليات مقاومة مسلحة.

وفي السياق ذاته، شدد أنور على أنه "لا يمكن تهميش دور مصر في الدفاع عن الحق الفلسطيني"، مؤكدًا أن القاهرة واجهت ضغوطًا وابتزازات دولية ومحاولات للتشويه الإعلامي من أجل القبول بخطة تهجير سكان غزة إلى أراضيها، لكنها رفضت هذه الطروحات بشكل حاسم، وقدّمت رؤية متكاملة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير أو تصفية للقضية.

وأشار إلى أن مصر لم ترضخ للاتهامات المتعلقة بتهريب الأسلحة أو غيرها من المزاعم، وتمسكت بدورها كطرف أساسي في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، انطلاقًا من تاريخها ومكانتها الجغرافية والسياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة الجامعة العربية العدوان الإسرائيلي مخطط التهجير التواطؤ الامريكى

مواد متعلقة

الجامعة العربية: مراجعة "الأغلبية القوية" بأوروبا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل تحمل مغزى سياسيا وحقوقيا عميقا

الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل الطيب إدريس رئيسًا للحكومة في السودان

تفاصيل لقاء أبو الغيط مع الرئيس جوزاف عون بمقر الجامعة العربية

الجامعة العربية تثمن جهود سلطنة عمان في تحقيق وقف إطلاق النار باليمن

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة اليابان وأستراليا في تصفيات كأس العالم

موعد مباراة أستراليا واليابان في تصفيات آسيا لكأس العالم والقناة الناقلة

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس (آخر تحديث)

الدوري الفرنسي، تغطية شعار دعم المثلية يكلف كوكا عقوبة قاسية

دعاء يوم عرفة 2025، أبرز الأذكار من الكتاب والسنة

أول تعليق من محمد ياسر بعد استبعاده من قائمة الأهلي المونديالية

قناة السويس تنشر صورا نادرة من حفل استئناف الملاحة بعد نصر أكتوبر (صور)

بعد الإعصار المخيف، خبير باليونسيف يكشف تفاصيل جديدة بشأن مواجهة الإسكندرية للتسونامي

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 5-6-2025 في الأسواق

سعر الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 يونيو 2025

انخفاض 5 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

المزيد

انفوجراف

مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد تناول اللحوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف عن صلاة النساء بجوار الرجال في العيد: مخالفة صريحة للضوابط الشرعية

خالد الجندي في دعاء مؤثر من عرفات: اللهم أدخلنا جنات عدن التي وعدتنا (فيديو)

تفسير حلم شراء الخروف في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

المزيد
الجريدة الرسمية