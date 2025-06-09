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أخبار مصر

إرشادات مهمة لركاب الطائرات حال فقدان حقيبة السفر في المطار

حقائب السفر، فيتو
حقائب السفر، فيتو

قد يتعرض المسافر أحيانا إلى فقدان حقيبة السفر في المطار، لذلك ناشدت شركة مصر للطيران المسافرين في حالة عدم وصول حقائب السفر على نفس الرحلة أو في حالة تناولها بشكل سيئ، اتباع الإرشادات التالية:

 

حقيبة السفر المفقودة بالمطار

 

 

تدوين الوصف الكامل للأمتعة من حيث اللون والشكل (يمكن الاختيار من لوحة التعريف المتوفرة لدى مندوب خدمة الأمتعة).

 

تدوين ماركات الحقائب مثل: (دلسي سمسونايت).

مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في صالة الوصول وقبل مغادرة المطار وتزويده بالمعلومات الضرورية لملء النموذج المعد لذلك، مثل: الاسم المدون / الأسماء المدونة على الأمتعة، وكذلك العنوان الدائم والعنوان المؤقت بمحطة الوصول وأرقام الهواتف.

التأكد من الحصول على رقم الملف وكذلك أرقام هواتف قسم خدمة الأمتعة بالمطار والمستندات الضرورية للرجوع إليها عند وجود أي استفسار.

 

وفي حالة عدم العثور على الأمتعة المفقودة، واضطرار الراكب للسفر إلى جهة أخرى، يمكنه مراجعة مندوب خدمة الأمتعة في الجهة المقصودة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

رحلات مصر للطيران 

يمكن لركاب مصر للطيران الاطلاع أولًا بأول على الملف الخاص بأمتعتهم المفقودة فقط عن طريق الرابط التالي، والخاص بنظام الـ Worldtracer، وذلك بإدخال رقم الملف والاسم الفعلي المسجل بالملف بموجب المستندات المسلمة له من قبل موظفي خدمة الأمتعة.

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