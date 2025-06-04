فرص عمل للشباب، نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة (300) ألف يورو لتمويل مشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات».

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة (300) ألف يورو لتمويل مشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:

(مادة وحيدة ) ووفق على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بقيمة 300 ألف يورو لتمويل مشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1446 هــ ( الموافق 15 يناير سنة 2025 ). عبد الفتاح السيسي

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 25 رمضان سنة 1446 هــ (الموافق 25 مارس سنة 2025 م).

قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 16 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15 يناير 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بقيمة 300 ألف يورو لتمويل مشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات» ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 25/3/2025 ؛ وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 29/3/2025 ؛ قرر:

(مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15 يناير 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة 300 ألف يورو لتمويل مشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات».

صدر بتاريخ 30/4/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى.



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