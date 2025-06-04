علي الهلباوي يحتفل مع جمهوره بعيد الأضحى في ساقية الصاوي

يستعد الفنان علي الهلباوي، للاحتفال مع جمهوره، بين اروقة قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك يوم الأحد 8 يونيو الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يقدم علي الهلباوي رفقة فرقته باقة متنوعة من الأغاني الدينية والموشحات، بجانب بعض الأغاني الذي يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلي جواب"، و"مرسال لحبيبي"، وغيرها.

ويبلغ سعر تذكرة الحفل 150 جنيهًا.

وحددت ساقية الصاوي عدة شروط لحضور حفل علي الهلباوي كالتالي:

_ ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

_ الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

_ غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

_ غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر

علي الهلباوي نجل المنشد الديني الشيخ“محمد الهلباوي”، وبدأ الغناء في عمر 17 عامًا، مع فرقة “الهلباوي” ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، وقد نجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

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