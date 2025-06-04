الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

علي الهلباوي يحتفل مع جمهوره بعيد الأضحى في ساقية الصاوي

علي الهلباوي، فيتو
علي الهلباوي، فيتو

يستعد الفنان علي الهلباوي، للاحتفال مع جمهوره، بين اروقة قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك يوم الأحد 8 يونيو الموافق  ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

 

ومن المقرر أن يقدم علي الهلباوي رفقة فرقته باقة متنوعة من الأغاني الدينية والموشحات، بجانب بعض الأغاني الذي يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلي جواب"، و"مرسال لحبيبي"، وغيرها.

ويبلغ سعر تذكرة الحفل 150 جنيهًا.

وحددت ساقية الصاوي عدة شروط لحضور حفل علي الهلباوي كالتالي:

_ ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

_ الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

_ غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

_ غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر

 

 علي الهلباوي نجل المنشد الديني الشيخ“محمد الهلباوي”، وبدأ الغناء في عمر 17 عامًا، مع فرقة “الهلباوي” ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، وقد نجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايام عيد الاضحي المبارك ثالث ايام عيد الاضحى المبارك ثالث ايام عيد الاضحي الفنان علي الهلباوي أيام عيد الأضحى

مواد متعلقة

حفل جديد لـ الهلباوي في ساقية الصاوي

على الهلباوى يمدح في حب رسول الله بحفل قبة الغورى (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

قهر وظيفي أم أسباب أخرى، العثور على جثة طبيب بمستشفى جامعة أسيوط غريقا يثير الجدل في المنظومة الطبية

بلاش تنسى أصلك وتتبرأ من ماضيك، بدرية طلبة توضح حقيقة علاقة أحمد آدم بمنشورها المثير

الطقس يكشر عن أنيابه، رياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة البحرية اليوم، وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة يوم عرفات

أول أيام المناسك، أعمال ضيوف الرحمن في يوم التروية وسر تسميته بهذا الاسم

لعب للزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، معلومات جديدة عن منفذ هجوم كولورادو

سعر الفاكهة اليوم، قفزة في البرقوق والخوخ والعنب الأحمر

بسبب هارفي ميلك، هيجسيث يأمر البنتاجون بمحو اسم رمز المثليين من الأسطول الأمريكي

السيسي يتوجه اليوم إلى أبو ظبي للقاء نظيره الإماراتي

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية