"كوارع متفصصة" تقود سالمة لمحكمة الأسرة بعيد الأضحى

بين دفاتر قضايا محاكم الأسرة قصص وحكايات أغرب مما يتصوره عقل، بعضها يبدو فيلمًا سينمائيًا والبعض الآخر حكايات تحسبها درب من دروب الخيال، ومن بين تلك القصص حكاية "سالمة" السيدة الأربعينية التي اتجهت لمحكمة الأسرة بالتجمع لترفع دعوى طلاق للضرر.

زواج صالونات وخطوبة 6 أشهر وقلق العروس

تحكي سالمة قصتها منذ البداية من حوالي أكثر من ١٥ عاما.. عرضت عليها صديقتها المقربة أن صديق لها يبحث عن عروس فلم تجد أفضل من سالمة لترشيحها وبالفعل تقدم الشاب بصحبة أسرته للتعرف علي سالمة وأسرتها في تجمع عائلي..وبعد ايام قليلة من لقائهما تم الارتباط رسميا وقراءة الفاتحة ومن ثم الشبكة وعرض العريس ان تكون مدة الخطوبة اقصر فترة ممكنة إلا أن سالمة شعرت بالقلق وأبدت رغبتها في أن تستمر الخطوبة ٦ أشهر لكي يكملان تعارفهما.

خلافات بلا سبب وطلبات غير قابلة للنقاش

بعد ٦ أشهر من الخطوبة تزوجت سالمة من " ع.م." وظهرت شخصية العريس وسيطرته من الليلة الأولى لسالمة حيث طلب منها عدم الرد على اتصالات ذويها ووالدها ووالدتها مبررا ذلك لها "هيعملوا إزعاج لينا وإحنا عرسان " على حد قولها..وبدأت الأمور تزيد غرابة عندما طلب منها عدم فتح الباب لوالدتها ووالدها بحجة ان الوقت غير مناسب لاستقبالهم وعندما اعترضت قال لها " من هنا ورايح طلباتي أوامر تنفذ بدون نقاش " وعلمت بعدها سالمة أنها دخلت نفقا مظلما.

جانب من واقعه الاعتداء علي سالمة

خناقة العيد برعاية الكوارع !

ذكرت سالمة أنها كانت تدخل في حالة اكتئاب قبل كل عيد بسبب زوجها " ع.م" الذي كان يطلب منها طلبات صعبه منها ان تقوم بعمل جميع أصناف المحاشي مع عمل ممبار وكوارع ولا يكتفي بذلك بل يطلب منها ديك رومي كامل محشي حمام..وإذا اعترضت علي كثرة الطلبات التي لا تناسبها صحيا يعتدي عليها بالضرب ويطردها خارج منزله لأكثر من ٦ أشهر حتى يصالحها مرة أخرى.

وأشارت سالمة ان عيد الاضحى الماضي كان بالنسبة لها القشة التي قسمت ضهر البعير، حيث طلب منها زوجها اعداد مائدة بها جميع انواع المحاشي وطلب كوارع كعادته وطلب منها تقطيعها وعمل أصناف وألوان من الطعام وبالفعل استعدت وظلت سالمة في المطبخ قبل العيد بيومين لتحضير كافة الطعام الذي طلبه منها زوجها "ع.م" حينها..وعندما انتهت من الطعام قامت بتحضير السفرة ولم تمر لحظات وهي تنتظر أن يشكرها زوجها علي تعبها المتواصل إلا انها انصدمت بسيل من السباب وإلقاء الطعام علي الارض من قبل زوجها " ع.م" وعندما سألت قائلة " حصل اي بس لكل ده ؟" أجابها زوجها قائلا " الكوارع ما استوتش ومش متقطعه صغير وانتي قاصده تحرقي دمي".



دعوى طلاق للضرر أنهت القصة

ومن هنا لم تجد سالمة سوي طريق المحكمة للانفصال التام بينها وبين زوجها الذي رفض تطليقها وحررت دعوى رقم ٧٦٨٠ دعوى طلاق للضرر وبعد حوالي ٨ أشهر قضت المحكمة بتطليقها.. ورفعت سالمة بعدها دعوى أخرى وهي دعوى نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق..لكنها ما زالت تنظر في الجلسات بمحكمة اسرة التجمع.

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