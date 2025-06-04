9 ساعات متواصلة، نيابة الأقصر تواصل التحقيقات مع المتهمين في التنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الطفل

تواصل النيابة العامة بمحافظة الأقصر التحقيقات مع 5 أشخاص عاملين بشركة المقاولات المتورطة في أعمال التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، لأكثر من 9 ساعات متواصلة.

استمرار التحقيقات مع المتهمين للشركة المتورطة في أعمال التنقيب عن الآثار

وبدأت النيابة العامة في الأقصر مباشرة التحقيقات منذ تمام الساعة الـ3 ظهرًا يوم الإثنين، حتى الآن، أي إن أكثر من 9 ساعات متواصلة مع المتهمين الخمسة المتورطين في أعمال التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر.

أمن الأقصر يلقي القبض على المتورطين في واقعة قصر الثقافة

وألقت مباحث مديرية أمن الأقصر القبض على 5 أشخاص عاملين في شركة المقاولات التي كانت تقوم بأعمال التنقيب بدلًا من الترميم.

العثور على شواهد أثرية في حفرة قصر ثقافة الطفل بالأقصر

وفي وقت سابق انتقلت اللجنة الثلاثية الأثرية التي شكلتها منطقة آثار الأقصر، يوم الأحد الماضي، إلى الموقع وجدت حفرة تدل على الحفر والتنقيب بشكل جذري، كما تم العثور على أدوات الحفر مثل الكوريك والمقطف وأساليب الإضاءة وملابس العمل التي كانوا يرتدونها.

كما أن الأشخاص من قاموا بالتنقيب بيتوا النية على الحفر خلسة للتنقيب عن الآثار ووفروا أساليب المعايشة، وأيضا تم العثور على أقنعة اكسجين التي تساعدهم على أعمال الحفر، ولم يقوموا بأي عمل ترميم الجداريات بقصر ثقافة الطفل في الأقصر.

وعثرت اللجنة الثلاثية على أحفورة أثرية كاملة تعود للعصر الروماني كانت تستخدم لحفظ النبيذ والزيوت، بجانب أواني فخارية، وطوب للعصر البطلمي، مما يقود إلى كشف أثري كبير بالمنطقة.

وأوضحت اللجنة أن الحفرة عقمها 5 متر والخط الأفقي لها 9 متر أي أنها «سرداب - قطرة» على شكل حفل «L» امتدت من الغرفة الشرقية إلي نهاية المبنى اتجاه طريق الكباش، وأثناء الفحص تم العثور على شواهد أثرية والتي قد تقود إلى كشف أثري كبير.

حكاية شركة المقاولات

تعود بداية القصة شركة مقاولات قامت بعرض طلب إهداء مجانًا على قصر ثقافة الأقصر لتنفيذ أعمال صيانة داخل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، مقابل دعاية للشركة بأنها من قامت بذلك.

وأضاف المصدر بأنه وافقت الثقافة في الأقصر، وعرضت عليهم عدد من الأماكن ومنها قصر ثقافة الطفل في ابو الجود، وهو عبارة عن شقتين بمساحة 140 متر دور أرضي في عمارة إسكان اجتماعي، وصمموا علي الموقع بحجة أنه مكان صغير مناسب للميزانية.

وأوضح المصدر أنه أكدت ثقافة الأقصر للشركة أن الموقع تابع للمحافظة ومجلس المدينة حيث أنه مؤجر ولابد من الحصول على الموافقة وحسب تصريحات الثقافة، أنهم حصلوا على موافقة المحافظة ومجلس المدينة، وبدأوا يوم 25 فبراير الماضي فى العمل بالموقع لبدء أعمال الصيانة، فيما قادت الصدفة إلى حدوث هبوط أرضي في الشارع أمام قصر الثقافة مما أدى إلى كشف القصة.

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