الأربعاء 04 يونيو 2025
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محافظات

السجن 5 سنوات لشخصين بتهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص في المنيا

محكمة جنايات المنيا
محكمة جنايات المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على شخصين من مركز مطاي، مع فرض غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه، وذلك لحيازتهما أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص.

 

حكم بالسجن 5 سنوات على شخصين بتهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص في المنيا

المدانان هما «محمد ج. م» و«عبد القادر ن. د»، حيث تمت إدانتهما في واقعتين منفصلتين ضمن دائرة مركز مطاي، وقد تم مصادرة المضبوطات.

 

محكمة جنايات المنيا 

وقد جاءت تلك الأحكام بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية في المنيا القبض على المتهمين خلال حملات تفتيشية مكثفة، حيث عُثر بحوزتهما على الأسلحة المذكورة.

نيابة شمال المنيا

هذا، وقد أحالت نيابة شمال المنيا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات ذات الصلة بحقهما.

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