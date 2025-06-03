الأربعاء 04 يونيو 2025
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دين ودنيا

ما الحكمة من الطواف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحكام الحج، فيتو
أحكام الحج، فيتو

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين والذي قال فيه: "ليه الطواف حول الكعبة بيكون والكعبة على الإيد الشمال؟ ليه مش العكس؟".

 

أمين الفتوى يوضح: لهذا السبب نطوف بالكعبة والبيت على يسارنا
 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء:"النبي ﷺ قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فكان الطواف بهذا الاتجاه حتى يكون القلب – وهو الجهة اليسرى – هو الأقرب إلى الكعبة، أقرب موضع لله في الأرض".

وأضاف: "الطواف بهذا الشكل هو تذكير دائم إن القلوب هي محل نظر الله، وإن المطلوب من كل حاج أن يطهر قلبه من الحقد والحسد والضغينة، ويملاه بالحب والرحمة والتسامح، ولذلك قال ﷺ أيضًا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".

 

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