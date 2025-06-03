الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

حبس 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

حبس متهمين - أرشيفية،
حبس متهمين - أرشيفية، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه حصيلة  نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

 

ونسق قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).


وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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الاتجار بالمواد المخدرة النيابة العامة تجارة المخدرات غسل 50 مليون جنيه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

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