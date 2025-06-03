الثلاثاء 03 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

وزير الثقافة يعلن تعليق تنفيذ قرار زيادة رسوم المصنفات الفنية والتعامل بالرسوم السابقة

وزير الثقافة
وزير الثقافة

في استجابة سريعة لمطالب صناع السينما والمسرح، أعلن وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن تعليق تنفيذ قرار زيادة الرسوم على المصنفات الفنية، والعودة للعمل بالرسوم السابقة. كما دعا الوزير إلى عقد جلسة عاجلة مع الجهات المعنية لمراجعة وتعديل القرارات بما لا يضر بصناعة السينما والمسرح في مصر. 

وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم وتطوير صناعة السينما والمسرح، مشددًا على أهمية التوازن بين تحصيل الرسوم ودعم الإبداع الفني. 

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وزارة الثقافة وزير الثقافة البيت الفني للمسرح أحمد فؤاد هنو

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